Gelsenkirchen: Raser fährt Frau mit Mercedes über den Fuß

Ein Raser in einem Mercedes ist in Gelsenkirchen einer Frau über den Fuß gefahren. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt, der Fahrer beging Fahrerflucht.

Raser in Gelsenkirchen: Kennzeichen am schwarzen Mercedes waren gestohlen

Nach Polizeiangaben hat sich der Unfall am Montag, 21. August, gegen 16.25 in Bulmke-Hüllen zugetragen. Die verletzte Frau gab an, dass sie in ihrem Auto dieser Zeit auf der Wanner Straße von einem schwarzen Mercedes mit sehr hoher Geschwindigkeit rechts überholt worden sei. Dazu fuhr der Wagen verbotswidrig über einen Radstreifen rechts an ihr vorbei.

Als die Frau den Fahrer am Kreisverkehr Erlenbruch/Brüsseler Straße zur Rede stellen wollte, weil dieser dort halten musste, gab der Fahrer Gas. Dabei überrollte er den Fuß der Frau. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen.

In dem flüchtigen Fahrzeug saßen mehrere Personen. Der Fahrer ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Beschreibungen zu den anderen Mitfahrern liegen nicht vor. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen an dem Mercedes am selben Tag um 5.20 Uhr an der Herderstraße in Dortmund-Mitte gestohlen wurden. Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet. Der Halter des Fahrzeuges erstattete in Dortmund eine Anzeige.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 6230 oder 0209 365 2160.

