Gelsenkirchen: Randalierer zückt bei Kontrolle ein Messer

Eskaliert ist eine routinemäßige Verkehrskontrolle der Polizei in Gelsenkirchen. Ein Radler erwies sich laut Polizei als „Randalierer“, der die Einsatzkräfte sogar mit einem Messer bedrohte. Die Einsatzkräfte drohten dem Mann mit einem Taser-Einsatz, per Reizstoff wurde er außer Gefecht gesetzt. Der Gelsenkirchener kam in ein Krankenhaus.

Gelsenkirchener (30) zückt ein Messer – die Polizei den Taser: Pfefferspray bringt Erfolg

Der Fahrradfahrer reagierte aggressiv auf die Fragen der Beamten und stellte sich zudem vor sein Fahrrad, um dessen Begutachtung zu behindern. Zudem holte er plötzlich ein Klappmesser aus seiner Hosentasche, präsentierte es demonstrativ den Polizisten und steckte es wieder in seine Tasche.

Polizeieinsatz in Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Radfahrer hat randaliert, Polizisten sogar mit einem Messer bedroht. Foto: A.P. / WAZ

Auf Aufforderungen der Einsatzkräfte, seine Hände im sichtbaren Bereich zu lassen, reagierte der Mann nach Behördenangaben mit lautstarken Beleidigungen und Androhungen, das Messer gegen die Polizisten einzusetzen. Polizei-Verstärkung wurde daher angefordert.

Polizeibeamte drohten darauf den Einsatz des Tasers an, doch erst als sie Reizstoff (Pfefferspray) auf den 30-Jährigen sprühten, gelang es, ihn zu fixieren und ins Gewahrsam zu nehmen. Der Randalierer wurde dabei leicht verletzt.

Wegen seines „psychischen Ausnahmezustandes“, so die Polizei, kam er per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Bei dem Einsatz wurden keine Einsatzkräfte verletzt.

