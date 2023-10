Gelsenkirchen: Randalierer wirft Fernsehgerät aus Fenster

Beamte der Polizei Gelsenkirchen nahmen am Freitag in der Altstadt einen Randalierer fest.

Gelsenkirchen. Ein Randalierer wütete laut Polizei Gelsenkirchen am Freitagabend in der Altstadt. Er warf Gegenstände aus dem Fenster – auch einen Fernseher.

Kurioser Einsatz für die Polizei Gelsenkirchen am Freitag in der Altstadt: Die Beamten wurden am Abend gegen 17.50 Uhr alarmiert, weil Zeugen einen Randalierer beobachtet hatten. Der warf aus einem Mehrfamilienhaus an der Overwegstraße/Ecke Robert-Koch-Straße mehrere Gegenstände aus dem Fenster auf den darunter liegenden Gehweg – unter anderem einen Glastisch. Und einen Fernseher!

Der offensichtlich alkoholisierte Randalierer trat sehr aggressiv auf

Vor Ort eingetroffen, stießen die Einsatzkräfte in der Wohnung auf einen 33-jährigen Mann, der laut Polizei sofort „äußerst aggressiv“ aufgetreten sei und augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Kuriosum Numero zwei: Der Störer lebte überhaupt nicht in der betroffenen Wohnung. Der Inhaber sei nicht greifbar gewesen, so die Polizei.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Randalierer musste gefesselt und zur Ausnüchterung in das Gewahrsam der Polizeiwache Süd gebracht werden. Unterwegs habe der Mann mehrmals in Richtung der Beamten gespuckt, so die Polizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt; daher erfolgte die Festnahme. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen