Gelsenkirchen: Randalierer wehrt sich gegen die Polizei

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Gelsenkirchener warf Gegenstände aus seinem Wohnhaus an der Elisabethstraße. Bei der Festnahme durch die Polizei wehrte er sich mit Tritten.

Ein Randalierer wurde in Gelsenkirchen von der Polizei festgenommen. Er habe verschiedene Gegenstände aus dem Fenster eines Wohnhauses an der Elisabethstraße in der Altstadt geworfen. Die Einsatzkräfte versuchte er zu treten.

Am Wohnhaus angekommen bemerkten die Einsatzkräfte, dass mit dem Gelsenkirchener etwas nicht stimmt: Er schien Alkohol getrunken und andere berauschende Substanzen konsumiert zu haben. Gegen 15.15 Uhr schrie er am Donnerstag, 29. Juni, lautstark herum. Bedrohlich baute er sich vor den Beamten auf, mit Tritten wollte er sie von sich fernhalten.

Mit Kopfstößen versuchte der Gelsenkirchener sich gegen die Festnahme zu wehren

Letztendlich schaffte es die Polizei, den Mann zu fixieren und festzunehmen, bevor Schlimmeres passiert. Er wehrte sich, versuchte, den Beamten Kopfstöße zu versetzen. Sein Widerstand führte aber nur dazu, dass er sich dabei selbst leicht verletzte. Die Beamten blieben unversehrt.

Der Gelsenkirchener wurde zur Polizeiwache Süd mitgenommen. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

