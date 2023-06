Gelsenkirchen: Randalierer greift Männer mit Messer an

Gelsenkirchen-Ückendorf. Zwei Männer haben versucht, einen Randalierer zu stoppen. Sie wurden mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Einem Randalierer wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll zwei Männer angegriffen und mit einem Messer verletzt haben.

Gelsenkirchener Polizeibeamte fesseln Randalierer – Messerattacke auf Duo

Der 43 Jahre alte Mann aus Geislingen an der Stiege (Baden-Württemberg) hat am Dienstag, 20. Juni, gegen 20.30 Uhr in der Grünanlage neben dem Wissenschaftspark an der Bochumer Straße in Ückendorf randaliert. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verhielt er sich ihnen gegenüber sofort aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam und legten ihm Handfesseln an.

Zwei 21 und 29 Jahre alte Männer gaben an, von dem Mann beleidigt, bedroht und mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen. Vor Eintreffen der Beamten konnten die beiden gemeinsam mit einem weiteren, unbekannten Mann den 43-Jährigen überwältigen und ihm das Messer abnehmen. Die Beamten stellten das Taschenmesser sicher.

