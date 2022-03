Gelsenkirchen: Räuber zwingen Teenager zu Handy-Diebstahl

Die Bundespolizei Gelsenkirchen (Symbolbild) hat am Dienstag, 2. März, zwei tatverdächtige Räuber aus Duisburg und Gelsenkirchen gestellt. Das Duo hatte einen Teenager in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof beraubt und versucht, den 15-Jährigen zu einem Diebstahl zu zwingen.

Zwei Jugendliche (15,18) aus Duisburg und Gelsenkirchen erwartet ein Strafverfahren wegen Raub, Nötigung und Körperverletzung. Sie sollen am Dienstag, 2. März, einen 15-jährigen Teenager in Gelsenkirchen zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen und ihn anschließend dazu aufgefordert haben, in einem Elektrogeschäft einen Handy-Diebstahl zu begehen.

Teenager soll in Gelsenkirchen teures Smartphone stehlen – Schläge auf den Hinterkopf

Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Um der Herausgabe des Handys Nachdruck zu verleihen, soll einer der beiden Tatverdächtigen dem 15-Jährigen mit der flachen Hand auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend sei ihm das Smartphone aus der Umhängetasche genommen worden.

Zudem sollen die beiden Räuber den Gelsenkirchener angewiesen haben, in der Gelsenkirchener Innenstadt einen Elektromarkt aufzusuchen, um dort ein hochwertiges Smartphone für sie zu stehlen. Der 15-Jährige ging darauf aber nur zum Schein ein, suchte nicht das Geschäft auf, sondern Hilfe bei der Bundespolizei.

Beamte nahmen dann dank einer guten Täterbeschreibung den 15-jährigen Duisburger am Südausgang des Bahnhofs fest. Er hatte das gestohlene Smartphone seines Opfers in seinem Hosenbund verstaut. Kurz darauf wurde auch der zweite Tatverdächtige im Hauptbahnhof gestellt

Der 15-Jährige Gelsenkirchener erhielt sein Eigentum zurück und konnte gemeinsam mit seiner Mutter die Wache verlassen.

