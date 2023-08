Gelsenkirchen: Räuber zückt Schusswaffe und bedroht Seniorin

Eine ältere Dame ist in Gelsenkirchen von einem Räuber mit einer Schusswaffe bedroht worden, um die Herausgabe von Bargeld zu erpressen. Jetzt ruhen die Hoffnungen der Ermittler auf einem Taxifahrer, um den Täter zu finden. Der Mietwagen hatte in der Nähe gehalten.

Gelsenkirchen-Feldmark. Die Gelsenkirchener Polizei hofft auf die Beobachtungen eines Taxifahrers, um einen nächtlichen Raubzug aufzuklären. Opfer wurde eine 74-Jährige.

Eine ältere Dame ist im Juli in Gelsenkirchen von einem Räuber mit einer Schusswaffe bedroht worden, um die Herausgabe von Bargeld zu erpressen. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf einem Taxifahrer, um den Täter zu finden. Der Mietwagen hatte in der Nähe des Tatortes gehalten.

Masche Geldwechseln: Räuber bedroht Seniorin (74) am Fenster mit schwarzer Pistole

Der Raub ereignete sich am 21. Juli dieses Jahres, einem Freitag. Damals machte sich ein unbekannter Mann gegen 0.30 Uhr am Fenster der 74-jährigen Seniorin an der Kurfürstenstraße bemerkbar. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und fragte, ob sie ihm Geld für ein Taxi wechseln könne. Als die Gelsenkirchenerin das Wechselgeld anreichte, zückte der Unbekannte eine schwarze Pistole und forderte die Herausgabe der Geldscheine. Der Aufforderung kam die Frau unvermittelt nach und ließ im Anschluss direkt den Rollladen herunter, um sich zu schützen.

Der Tatverdächtige war circa 1,70 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen dunklen Bart. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich während der Tat ein Taxi in unmittelbarer Nähe des Tatorts befand.

Daher bittet die Polizei Zeugen, insbesondere Taxifahrer, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 bei der Behörde zu melden.

