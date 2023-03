Gelsenkirchen: Räuber zieht in Netto-Filiale Schusswaffe

Ein Räuber hat am Samstag, 25. März, einen Discounter in Gelsenkirchen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um den Flüchtigen zu fassen.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein Räuber hat in Gelsenkirchen eine Netto-Filiale überfallen. Der bewaffnete Mann bedrohte eine Kassiererin, erbeutete Bargeld. Fahndung läuft.

Ein Räuber hat am Samstag, 25. März, einen Discounter in Gelsenkirchen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um den Flüchtigen zu fassen.

Netto-Filiale in Rotthausen: Räuber bedroht Kassiererin (19) mit Schusswaffe

Der Raubzug ereignete sich am Samstag kurz vor 21 Uhr. Da betrat ein maskierter Mann die Netto-Filiale an der Steeler Straße in Rotthausen und bedrohte die 19-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe. Der Räuber ging hinter die Kasse, brach die Geldschublade auf und riss das Bargeld an sich. Anschließend flüchtete er zu Fuß über der Steeler Straße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ob es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht gesagt werden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter: 0209 365 8240 oder 0209 365 8112.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen