Gelsenkirchen: Räuber verletzt Seniorin (88) schwer

Erst vor fünf Tagen ist ein gehbehinderter Senior in Gelsenkirchen aus dem Hinterhalt angegriffen und beraubt worden, jetzt hatte es ein Räuber auf eine ältere Dame abgesehen. Er lauerte seinem Opfer im Hausflur auf, die Seniorin wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Passanten finden schwer verletzte Gelsenkirchenerin (88) im Hausflur

Die 88-jährige Gelsenkirchenerin lief am Dienstag, 5. September, gegen 14 Uhr von einer Apotheke in Richtung Wiehagen. Als sie den Flur eines Hauses betrat, wurde sie von hinten umgestoßen. Die alte Dame stürzte schwer zu Boden. Daraufhin riss ein unbekannter Mann die Handtasche der Gelsenkirchenerin an sich und stahl daraus ihr Portemonnaie. Dann flüchtete der Räuber. Passanten fanden die 88-Jährige und alarmierten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei.

Die schwer verletzte Seniorin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter ist circa 1,80 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug auffällig viele Schlüssel bei sich.

Hinweise zu dem Räuber an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

