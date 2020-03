Gelsenkirchen: Räuber überfallen Bäckerei mit einer Pistole

Die Polizei Gelsenkirchen fahndet nach zwei Männern, die am Sonntagmorgen in der Feldmark mit einer Schusswaffe eine Bäckerei überfallen haben.

Bewaffneter Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Feldmark: Mit einer Pistole bewaffnet, überfielen laut Polizei am Sonntagmorgen, 15. März, zwei maskierte Männer eine Bäckerei an der Fürstinnenstraße. Sie erbeuteten Bargeld.

Bewaffnete Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Hans-Böckler-Straße

Um 9.40 Uhr betraten die Unbekannten das Geschäft. Ein Täter bedrohte die Verkäuferin mit der Waffe. Der andere forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Danach flüchteten die Räuber mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Hans-Böckler-Allee. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung: beide 20 bis 23 Jahre, etwa 1,65 Meter und schlank. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent und trugen schwarze Winterjacken sowie dunkle Kappen. Maskiert waren sie mit dunklen Tüchern. Hinweise an die Polizei: 0209 365-8112 oder -8240.