Gelsenkirchen: Räuber stoßen 23-Jährigen vom Rad

Gelsenkirchen-Resse. Drei Räuber in Gelsenkirchenhaben einem Radler seinen fahrbaren Untersatz mit Gewalt entrissen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Räuber haben einem jungen Mann in Gelsenkirchen das Fahrrad mit Gewalt entrissen und sind geflüchtet.

Räuber stoßen Gelsenkirchener (23) vom Fahrrad und flüchten mit der Beute

Gegen 22.30 Uhr war der 23-Jährige am Donnerstag, 17. August, auf einem Fahrrad an der Middelicher Straße unterwegs, als er in Höhe der Eichenstraße von drei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Plötzlich stießen sie den Gelsenkirchener vom Fahrrad und flüchteten mit dem erbeuteten, schwarzen Damenrad, an dem vorne ein weißer und hinten ein schwarzer Korb angebracht war. Der 23-Jährige begab sich daraufhin nach Hause und alarmierte die Polizei.

Die Täter sind allesamt etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer der Gesuchten ist circa 1,82 Meter groß, hatte dunkle Haare und einen dunklen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung und eine dunkle Kappe. Der zweite Räuber war ungefähr 1,87 Meter groß, hat eine kräftige Statur und einen etwas längeren Bart und war ebenfalls dunkel gekleidet. Der dritte Flüchtige war etwa 1,80 Meter groß und auch dunkel gekleidet.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

