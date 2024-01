Gelsenkirchen: Räuber locken Pizzaboten in „Hinterhalt“

Gelsenkirchen-Ückendorf Jugendliche haben in Gelsenkirchen an einer Schule einen Pizzaboten geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Einen Pizzaboten in „einen Hinterhalt“ gelockt haben zwei flüchtige Räuber nach Angaben der Polizei. Der 42-Jährige wollte am Dienstag, 23. Januar, gegen 17.10 Uhr in der Nähe der Gesamtschule Ückendorf an der Bochumer Straße zwei Pizzen ausliefern, die zuvor bestellt worden waren.

Polizei Gelsenkirchen: Täter-Duo lockt Pizzalieferanten in einen Hinterhalt

Als der Gelsenkirchener am vereinbarten Treffpunkt ankam, wurde er bereits von zwei Jugendlichen erwartet. Der Mann ging zu seinem Kofferraum, um das bestellte Essen herauszuholen. In diesem Moment schlug einer der beiden Jugendlichen auf den wehrlosen Mann ein, stieß ihn um und stahl aus dem Auto seine Geldbörse, während sein Komplize sich die Pizzen schnappte. Danach flüchtete das Duo. Weil der Bote Schmerzen hatte, riefen Polizeibeamte Rettungskräfte hinzu, die den 42-Jährigen versorgten.

Die beiden Jungen waren etwa 15 bis 16 Jahre alt. Der Schläger, der das Portemonnaie stahl, war circa 1,80 bis 2,0 Meter groß und trug eine schwarze Lederjacke sowie einen Schal.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den Verdächtigen machen können. Hinweise unter den beiden Rufnummer 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

