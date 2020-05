Gelsenkirchen: Räuber hat noch mehr auf dem Kerbholz

Nach der Festnahme: Ein mutmaßlicher Räuber soll laut Polizei Gelsenkirchen neben einem Kiosk zwei Bekleidungsgeschäfte am 18. und 20. Mai in der Rochunsgasse und der Hagenstraße in Gelsenkirchen-Buer überfallen haben. Tatwaffe war zweimal ein Messer.

Der Räuber, den die Gelsenkirchener Polizei am vergangenen Freitag, 22. Mai, 2020, festgenommen hat, hat offenbar noch mehr auf dem Kerbholz. Das teilte die Behörde mit.

Die Ermittler der Gelsenkirchener Polizei legen dem 40-jährigen Gelsenkirchener auch den Überfall auf ein Kiosk am Brößweg im Stadtteil Buer zur Last. Die Tat hatte sich tags zuvor am Donnerstag, 21. Mai 2020, gegen 10.30 Uhr ereignet. Auch hier erbeutete der Täter Bargeld. Mit einer Hand in der ausgebeulten Jackentasche und mit einem grünen Mundschutz im Gesicht gab er vor, bewaffnet zu sein und bedrohte die Verkäuferin.

Weitere Raubzüge in zwei Bekleidungsgeschäften

Der Behörde zufolge sitzt der polizeibekannte Mann in Untersuchungshaft. Zivilfahnder hatten ihn in Zusammenarbeit mit einer Zeugin am vergangenen Freitag gegen 10.25 Uhr dingfest gemacht, als der mutmaßliche Räuber auf der Hochstraße in Buer in Richtung Fußgängerzone unterwegs war. Die Frau benachrichtigte die Beamten, die ihn kurz darauf stellten.

Der mutmaßliche Täter soll laut Polizei neben dem Kiosk zwei Bekleidungsgeschäfte am 18. und 20. Mai in der Rochunsgasse und der Hagenstraße in Buer überfallen haben. Tatwaffe war jeweils ein Messer. Entlarvt haben könnte ihn sein Erscheinungsbild bei den Raubzügen: unter anderem auffällig blaue Augen, schwarzer Stoffbeutel mit weißer Aufschrift.

