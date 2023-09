Symbolfoto von einem Polizeiauto am Dienstag, den 28. Dezember bei der Polizei Duisburg Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Raub & Senioren Gelsenkirchen: Räuber greift Gehbehinderten hinterrücks an

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Räuber hat die Gebrechlichkeit eines Gelsenkircheners eiskalt ausgenutzt und ihm seine Tasche geraubt. Vorher schubste der Angreifer ihn um.

Ein Senior mit Handicap ist in Gelsenkirchen hinterrücks beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Räuber stößt Gelsenkirchen (73) hinterrücks um und stiehlt seine Tasche

Der 73-jährige ältere Mann ist am Donnerstag, 31. August, mit seinem Rollator gegen 13.50 Uhr auf dem Gehweg der Wilhelminenstraße in Schalke in Richtung Hans-Böckler-Allee gegangen, als ihn ein unbekannter Mann zunächst unter einem Vorwand ansprach, ihn kurz verfolgte und ihn schließlich von hinten schubste.

Der Gelsenkirchener stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Angreifer stahl die Tasche des Seniors, sie hing an seiner Gehhilfe. Danach flüchtete der Räuber in Richtung Overwegstraße.

Wir taggen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat kurze, dunkle Haare. Er trug während der Tat einen roten Pullover, eine schwarze Kappe, eine schwarze Jeans und schwarze Turnschuhe.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen