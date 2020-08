Gelsenkirchen: Räuber flüchtet nach Rangelei mit Zeugen

Gelsenkirchen-Feldmark. Ein unbekannter Fahrradfahrer raubt einem Senior in Gelsenkirchen die Geldbörse. Ein aufmerksamer Zeuge hält ihn zunächst noch auf

Ein unbekannter Mann auf einem blauen Fahrrad hat am Montag, 24. August, in der Feldmark einen 82-jährigen Gelsenkirchener beraubt. Der Unbekannte rempelte den Senior von hinten an, als der um 19.43 Uhr zu Fuß auf der Fürstinnenstraße in Richtung Hans-Böckler-Allee lief. Gleichzeitig zog er dem Gelsenkirchener die Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Hose. Anschließend flüchtete der Räuber mit seinem blauen Klappfahrrad. Ein 38-jähriger Zeuge wurde auf ihn aufmerksam, weil der Beraubte laut schrie und dem Flüchtenden einen Regenschirm hinterherwarf.

Flucht nach Rangelei mit Zeugen

Der 38-Jährige stellte sich dem Flüchtenden in den Weg und es kam zu einer Rangelei. Schließlich gelang dem Unbekannten die Flucht. Er rannte über die Hans-Böckler-Allee in nördliche Richtung und ließ sein Klappfahrrad zurück. Der Flüchtige war circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug ein braun/grün gestreiftes Oberteil und Jeans. Er führte eine hellgrüne Umhängetasche aus LKW-Plane mit. Er ließ ein blaues Klappfahrrad mit einem „Milky Way“-Aufkleber zurück.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209/ 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder - 8240 (Kriminalwache).