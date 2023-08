Gelsenkirchen: Radlerin bei Auto-Kollision schwer verletzt

Gelsenkirchen-Scholven/Gladbeck. Schwer verletzt worden ist eine ältere Radfahrerin in Gelsenkirchen bei einem Unfall. So ist es zur Kollision gekommen.

Eine Radlerin aus Gladbeck ist bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Kollision beim Linksabbiegen: Gelsenkirchenerin erfasst mit Auto Radlerin aus Gladbeck

Die 66-jährige Gladbeckerin war am Montag, 28. August, gegen 13.45 Uhr mit ihrem Zweirad auf dem Scheideweg unterwegs in Richtung Norden und wollte über die kreuzende Nienkampstraße hinweg weiter geradeaus fahren. Zeitgleich kam ihr in entgegengesetzter Richtung eine 68-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen entgegen, die nach einem Anhalten an einem Stop-Schild vom Scheideweg aus nach links in die Nienkampstraße abbiegen wollte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Dabei kollidierte das Auto der 68-Jährigen mit der 66 Jahre alten Radfahrerin, die auf die Motorhaube geschleudert wurde und dann auf die Fahrbahn stürzte. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach medizinischer Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen