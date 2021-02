Gelsenkirchen: Radler verletzt nach Notstopp, Auto flüchtet

Nach einer Notbremsung ist am Donnerstag, 25. Februar, ein Radler in Gelsenkirchen gestürzt (Symbolbild). Jetzt wird ein Autofahrer gesucht, der der Mann die Vorfahrt genommen haben soll.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Nach einer Notbremsung ist ein Radler in Gelsenkirchen gestürzt. Jetzt wird ein Autofahrer gesucht, der der Mann die Vorfahrt genommen haben soll.

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen ist am Donnerstag, 25. Februar, ein Radfahrer verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Radler berichtet: Sturz nach Notbremsung in Gelsenkirchen, Autofahrer nimmt ihm die Vorfahrt

Laut Polizei erstattete am Donnerstag ein 57 Jahre alter Essener nach einem Verkehrsunfall eine Anzeige auf der Polizeiwache. Der Mann gab an, mit seinem Rad gegen 6.40 Uhr auf der Achternbergstraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Mechtenberg gefahren zu sein, als plötzlich ein schwarzes Auto aus der Straße Baukloh in die Achternbergstraße abbog.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Um eine Kollision zu verhindern, musste der Radfahrer stark bremsen und stürzte dadurch. Er verletzte sich leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Der Autofahrer hielt indes nicht an und fuhr weiter.

Hinweise an 0209 365 6231 oder 0209 3652160.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!