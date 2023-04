Gelsenkirchen: Radler bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen. Der Radler kollidierte mit einem abbiegenden Auto.

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen. Der Radler kollidierte mit einem nach links abbiegenden Auto.

Abbiegeunfall in Gelsenkirchener-Ückendorf: Bochumer (57) Radfahrer schwer verletzt

Der 57 Jahre alte Mann aus Bochum war am Freitag, 14. April, gegen 5.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ückendorfer Straße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße „Am Dördelmannshof“ kollidierte er mit dem Auto eines 46-jährigen Gelsenkircheners, der gerade vom Dördelmannshof nach links in die Ückendorfer Straße abbiegen wollte.

Der Radfahrer stürzte durch die Wucht des Aufpralls zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

