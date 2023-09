Die Polizei Gelsenkirchen wurde zu einem Unfall in die Gelsenkirchener Altstadt gerufen.

Polizei Gelsenkirchen Gelsenkirchen: Radfahrer verletzt Kleinkind in Einkaufszone

Gelsenkirchen. In der Gelsenkirchener Einkaufszone auf der Bahnhofstraße hat ein Radfahrer ein Kleinkind angefahren und verletzt. Das waren die Gründe.

Unfall mit einem verletzten Kleinkind in der Altstadt: Ein Dreijähriger ist am Mittwochabend um 18.25 Uhr in der Fußgängerzone auf der Bahnhofstraße von einem Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der Radfahrer gab laut Polizei Gelsenkirchen zu, bereits vor dem Zusammenprall gewusst zu haben, dass seine Bremsen nicht mehr richtig funktionieren.

Radfahrer fuhr verbotenerweise durch die Fußgängerzone

Außerdem ist der 34-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gefahren, so dass er die Kollision nicht mehr verhindern konnte. Da das Radfahren dort lediglich von 19 Uhr am Abend bis 9 Uhr morgens erlaubt ist, missachtete der Radfahrer auch noch die Straßenverkehrsordnung.

Das leichtverletzte Kind wurde zur medizinischen Behandlung und zur Beobachtung in eine Kinderklinik gebracht. Gegen den Radfahrer wird Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr gestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen