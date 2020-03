Gelsenkirchen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer ist in Gelsenkirchen bei einem Unfall (Symbolbild) schwer verletzt worden. Der Mann ist von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst worden.

Schwer verletzt wurde ein 37-jähriger Radfahrer am Dienstag, 10. März, beim Überqueren der Overwegstraße in Gelsenkirchen-Schalke.

An Fußgängerampel von Abbieger erfasst

Der Gelsenkirchener befand sich gegen 6.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gewerkenstraße und wollte die Overwegstraße an der Fußgängerampel passieren. Beim Überqueren kam dem Fahrradfahrer ein Linksabbieger aus der Gewerkenstraße entgegen und erfasste ihn.

Stationäre Behandlung im Krankenhaus

Der Radler wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem war die Overwegstraße in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.