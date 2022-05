Gelsenkirchen: Rad und Sporttasche im Nordsternpark geraubt

Mit Gewalt ist einem 41-jährigen Mann in Gelsenkirchen am Montag, 2. Mai, am Parkplatz des Amphitheaters im Nordsternpark das Fahrrad und seine Sporttasche geraubt worden.

Gelsenkirchen-Horst. Raub im Gelsenkirchener Nordsternpark: Zwei Männer haben einem Radler seinen fahrbaren Untersatz und die Sporttasche gewaltsam abgenommen.

Mit Gewalt ist einem 41-jährigen Mann in Gelsenkirchen am Montag, 2. Mai, im Nordsternpark das Fahrrad und seine Sporttasche geraubt worden.

Gelsenkirchener Radler am Amphitheater zu Boden gerissen und bestohlen

Der Gelsenkirchener war gegen vier Uhr mit seinem Rad im Park unterwegs, als sich ihm in Höhe des Parkplatzes am Amphitheater zwei Unbekannte in den Weg stellten. Die beiden Männer rissen den 41-Jährigen zu Boden und stahlen ihm sein schwarzes Mountainbike der Marke „Bulls“ sowie seine Sporttasche der Fitnesskette „McFit“ samt Inhalt. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung des Parkplatzes.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die beiden Unbekannten waren etwas größer als 1,70 Meter, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen