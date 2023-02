Gelsenkirchen: Programm hilft bei Kita-Einstieg – mit Erfolg

Ein gelungener Start in frühe Bildung gelingt vor allem durch Sprache: Ein Bundesprogramm lief in Gelsenkirchen so erfolgreich, dass es jetzt bei Gekita fest verankert wird.

Gelsenkirchen. Ein Bundesprogramm baut Brücken in frühe Bildung: Gelsenkirchen konnte von 770.700 Euro Zuschüssen profitieren. So soll es nun weitergehen.

„Der Erwerb der Sprache ist ein fundamentaler Punkt, um in dieser Gesellschaft nach vorne zu kommen“ – mit diesen Worten beschreibt Stephan Tondorf, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Grünen, sein Anliegen, das er jetzt für die grüne Ratsfraktion in den Ausschuss für Kinder und Jugend trug. „Gerade vor dem Hintergrund der bekannten Herausforderungen im Bildungsbereich in Gelsenkirchen, sind insbesondere die Sprachfähigkeit sowie die Eltern-Kind-Beziehung von zentraler Bedeutung“, heißt es seitens der Grünen weiter. In Gelsenkirchen gibt es gerade in den Kindertageseinrichtungen unterschiedliche Angebote und Programme, um Kinder zu unterstützen – eines war zuletzt so erfolgreich, dass es beim städtischen Kita-Träger Gekita fest verankert wurde.

Gelsenkirchen: Bundesprogramm hilft bei Kita-Einstieg – mit Erfolg

Dabei geht es um die Umsetzung des Bundesprogramms „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“: Für den Zeitraum von Januar 2018 bis Dezember 2022 konnte Gekita durch die Teilnahme an diesem Programm von einer Förderung von 770.700 Euro Bundesmittel für Personalkosten und Sachausgaben profitieren. Mit Hilfe des Programms wurden niedrigschwellige Angebote für geflüchtete und zugewanderte Familien gefördert, mit dem Ziel, den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorzubereiten und unterstützend zu begleiten.

Konkret gab es während des Projektzeitraums an wechselnden Standorten vielfältige Anregungen, Aktionen und Angebote, dazu für die Familien Einblicke, Informationen und Antworten – etwa auf die Frage: Wie sieht das frühkindliche Bildungssystem in Gelsenkirchen eigentlich aus? Die frühe Förderung der deutschen Sprache sei ein Erfolgsfaktor für einen guten Start in die Kita, davon sind die Experten überzeugt. Daher werde der Spracherwerb der Zweitsprache Deutsch innerhalb der Gruppen auch gezielt gefördert, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung.

Die Familien erhielten zudem wöchentlich Informationen zu den verschiedensten Themen, ergänzt durch passende Lernangebote, das Handbuch „Kita-Einstieg“, Lieder, Fingerspiele und Spielanregungen für zu Hause gehören ebenfalls zum Angebot. Auch an die pädagogischen Fachkräfte war gedacht: Sie konnten sich mit einzelnen Maßnahmen weiter qualifizieren.

„Die spezifischen Erfahrungen in den ersten Lebensjahren haben eine langfristige Auswirkung auf die Bildungs- und Teilhabechancen der Kinder. Um Chancengerechtigkeit auch über Bildung zu realisieren, bedarf es früher Bildungsangebote mit einer kompetenten Sprachförderung“, finden die Grünen.

