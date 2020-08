Die Stadt Gelsenkirchen profitiert vom Förderprogramm „kinderstark“ des Landes NRW, was unter anderem Familienzentren zu Gute kommt.

Gelsenkirchen. Knapp 500.000 Euro fließen in Gelsenkirchen in den Schutz und eine verbesserte Chancengleichheit von Kindern aus einem sozial schwächeren Umfeld.

Die Stadt Gelsenkirchen profitiert vom Förderprogramm „kinderstark“ des Landes NRW, insgesamt fließen 456.229 Euro in den Kinderschutz und eine verbesserte Chancengleichheit. Das teilte die CDU Gelsenkirchen in einer Mitteilung am Dienstag mit.

14,3 Millionen Euro umfasst das Programm insgesamt, wovon knapp 500.000 Euro der Stadt Gelsenkirchen zu Gute kommen – und damit seinen Kindern. Unterstützt werden soll der Nachwuchs in einem schwierigen familiären und sozialen Umfeld, betont Monika Kutzborski als CDU-Sprecherin im Ausschuss der Stadt für Kinder, Jugend und Familie.

Geld für Familienzentren

„Wir wollen Kinder schützen und ihnen die besten Aufstiegschancen ermöglichen, unabhängig von ihrer Herkunft und dem sozialen Hintergrund der Eltern“, sagt Kutzborski und zählt unter anderem niederschwellige Angebote wie kommunale Familienbüros und Familienzentren auf.

Monika Kutzborski abschließend: „Starke Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Mit diesem Programm geben wir unseren Familien, Kindern und Jugendlichen eine passgenaue Unterstützung.“