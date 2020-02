Nach einer telefonischen Drohung wurde die Primark-Filiale in der Gelsenkirchener Innenstadt am Donnerstagmorgen geräumt. Die Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Gelsenkirchen. Polizeieinsatz in der Gelsenkirchener Innenstadt: Nach einer Drohung wurde die Primark-Filiale geräumt. Polizei konnte schnell Entwarnung geben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Primark-Filiale nach Drohung geräumt

Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen in der Innenstadt: Nach einer telefonischen Drohung wurde die Primark-Filiale an der Bahnhofstraße geräumt. Die Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben.

Um 9.52 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei der Notruf ein. Zuvor hatte es eine telefonische Drohung gegen die Primark-Filiale gegeben. Der Ladenbetreiber handelte umgehend: „Er hat den Laden selbstständig geräumt“, berichtet Merle Mokwa, Sprecherin der Gelsenkirchener Polizei. Die eintreffenden Polizisten durchsuchten die Filiale des Textilunternehmens mit zahlreichen Kräften – schnell war jedoch klar, dass keine Bedrohung besteht. „Es konnte relativ schnell Entwarnung gegeben werden“, so Merle Mokwa weiter.

Ermittlungen aufgenommen

Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen, um den Anrufer ausfindig zu machen. „Das ist kein Kinderstreich“, betont die Polizeisprecherin.