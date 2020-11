Gelsenkirchen: Preis für das Konzept zur kulturellen Bildung

Ein Bild aus Vor-Coronazeiten: Teilnehmer beim Auftakt der Kulturstrolche-Aktion anno 2017, an der zahlreiche Kultureinrichtungen in der Stadt sich beteiligten.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen hat erneut einen Landespreis für sein Konzept zur kulturellen Bildung bekommen. Der Preis ist verbunden mit 15.000 Euro Förderung.

Bereits zum zweiten Mal ist das Gesamtkonzept für kulturelle Bildung in Gelsenkirchen vom Land NRW ausgezeichnet worden. 2010 hatte die Stadt ihr erstes, auch damals schon ausgezeichnetes Gesamtkonzept kultureller Bildung vorgestellt. Dabei vergibt das Land im diesjährigen Wettbewerb „Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung“, bei dem auch die Städte Ahlen und Ratingen sowie die Kreise Euskirchen und Lippe ausgezeichnet wurden, für die genannten Städte jeweils Preisgelder in Höhe von 15.000 Euro.

Herausforderungen und Chancen kultureller Vielfalt gestellt und genutzt

Am Gelsenkirchener Konzept besonders beeindruckt hat die Jury nach eigenen Angaben, „wie die Stadt ihren besonderen Herausforderungen begegnet, die sich aus kultureller Diversität, aber auch aus sozialer Ungleichheit ergeben. Die Stadt Gelsenkirchen hat diesen Blick über die Jahre beibehalten und immer weiter geschärft, was im nun ausgezeichneten Gesamtkonzept deutlich sichtbar ist… Die Corona-Pandemie hat die Situation verschärft, und das Gelsenkirchener Konzept benennt die Probleme klar und deutlich. Corona ist eben nicht nur eine Chance für mehr Digitalisierung, sondern bedeutet zunächst eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit, auch beim Zugang zu Angeboten kultureller Bildung,“ heißt es in der Begründung. Bildungsdezernentin Anne Heselhaus freut sich über die Unterstützung aus Düsseldorf: „Der Preis zeigt, dass kulturelle Bildung einen festen Platz hat in unserer Stadt und wir immer wieder innovative Ideen umsetzen, um Kindern Zugang zu ganzheitlicher Bildung zu verschaffen. Projekte im Rahmen der kulturellen Bildung unterstützen Schülerinnen und Schüler dabei, eigene Stärken besser kennenzulernen; sie entdecken in der künstlerischen Praxis, wie sie sich Dinge selbst erschließen und erarbeiten können. Dieses übergreifende Lernen fördert die Motivation und erweitert den Horizont von Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche lernen, über ihre eigene Kultur, die Kultur von anderen und Kultur im Allgemeinen zu reflektieren.“

Digitale Formate in der Krise genutzt

Dabei habe man in Gelsenkirchen digitale Formate sehr entschlossen und kurzfristig zu nutzen gewusst, um solche Wirkungen abzumildern. Neben schulischen Angeboten gibt es etwa für Coronazeiten diverse Anregungen für kreative Beschäftigung und Lernen auch auf der Homepage der Stadt im Bereich „Familie“, die VHS stellte sehr kurzfristig auf Online-Angebote um. Es gehe darum, so die Jury weiter, allen Bevölkerungsgruppen die Teilnahme an Kulturangeboten zu ermöglichen, bekräftigt das Land, aber auch darum, durch „kulturelle Bildung sich von negativen Zuschreibungen von außen zu emanzipieren“. Vielfalt als Stärke und Potenzial zu begreifen und zu nutzen: Diese Perspektive des Konzepts wolle man seitens des Landes mit der Auszeichnung unterstützen.

Den zum zweiten Mal vergebenen Sonderpreis zur auf drei Jahre angelegten Konzeptförderung bekamen diesmal die Städte Neuss und Minden; sie erhalten dafür je 60.000 Euro.