Gelsenkirchen: Präventionsrat Bulmke wählt neuen Vorstand

Um näher am Bürger zu sein und vor Ort zu erfahren, wo es Probleme im Stadtteil gibt, hat die Stadt Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit der Polizei mobile Sprechstunde des Präventionsrates eingerichtet. Hier ein Bild vom Markt in Horst. Der Präventionsrat Bulmke tagt am Donnerstag, 18. November, um 18 Uhr in der Aula des Ricarda-Huch-Gymnasium, Schultestraße 50.