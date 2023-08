Gelsenkirchen: Pottsalat weitet Lieferzone in der Stadt aus

Gelsenkirchen. Die Expansion von Pottsalat geht weiter. Diese Stadtteile von Gelsenkirchen fährt der Salat-Lieferdienst jetzt zusätzlich an.

Der Salat-Lieferdienst „Pottsalat“ beliefert ab sofort auch die Gelsenkirchener Stadtteile Bismarck und Schalke-Süd. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Es deckt nunmehr die Innenstadt sowie die Stadtteile Feldmark, Ückendorf, Bulmke-Hüllen, Bismarck und Rotthausen ab.

Salate und Bowls werden mit Elektro-Zweirädern in Gelsenkirchen ausgeliefert

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Ruhrgebiet inzwischen so breit aufgestellt sind, dass wir auch in Gelsenkirchen in immer mehr Stadtteile liefern können“, sagt Pottsalat-Mitgründer und Geschäftsführer Ben Küstner. Gelsenkirchener können sich frisch zubereiteten Bowls und Salate auf der Webseite www.pottsalat.de bestellen und klimaneutral nach Hause oder ins Büro liefern lassen. Alternativ können Kunden ihre Bestellungen auch in einem Pottsalat-Standort ihrer Wahl abholen. Lesetipp:Pottsalat-Expansion: Neue Pläne für Gelsenkirchen

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Pottsalat mit Hauptsitz in Essen wurde 2017 in einer alten Pommesbude gegründet. Inzwischen betreibt es deutschlandweit Filialen, vier davon im Ruhrgebiet in Essen, Bochum, Duisburg und Dortmund. Im Juli eröffnete Pottsalat in Frankfurt am Main seinen nunmehr neunten Standort.

Die neuen Stadtteile in Gelsenkirchen fährt das Unternehmen mit seiner klimaneutralen Flotte aus Rädern, E-Bikes und E-Rollern von seinen Standorten in Bochum und Essen aus an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen