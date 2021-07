Gelsenkirchen: Post für 3500 Familien zum Gratis-Mittagessen

Das Mittagessen in der Schule kann für Kinder aus finanzschwachen Familien kostenfrei ausgegeben werden: Wenn die Eltern den Antrag unterschreiben und zurückschicken. Das Archivbild stammt von Mensaprojekt in der Sekundarschule Hassel.

Gelsenkirchen. Stadt schickt ausgefüllte Anträge zum Gratis-Essen in der Schule an 3500 Familien in Gelsenkirchen. Anspruch auf Lernförderung jetzt ausgeweitet.

Seit zehn Jahren gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, das einkommensschwache Familien finanziell unterstützen soll. Auch in diesem Jahr sind hieraus noch Mittel abrufbar. Bis heute werden die Mittel auch in Gelsenkirchen nur zu einem kleinen Teil von den Berechtigten abgerufen,

Anträge schnell unterzeichnen und abschicken

Um die Nutzung zu fördern, haben die Mitarbeiter des Referats Kinder, Jugend und Familien der Stadt Gelsenkirchen jetzt 3500 Familien, bei denen bekanntermaßen ein Anspruch auf Unterstützung aus dem Paket besteht, angeschrieben und vorausgefüllte Anträge für die Kostenübernahme für Mittagessen in der Schule beigelegt. Wer seinem Schulkind ein kostenfreies Mittagessen sichern möchte, muss den Antrag nur noch unterzeichnen und so schnell wie möglich an das Referat der Stadt zurückschicken.

103 Euro für Schulmaterialien gibt es für Hilfeempfänger automatisch

Automatisch ausgezahlt an Empfänger von Sozialleistungen nach dem ALG II wird zum 1. August das „Schulbedarfspaket“; 103 Euro für die Beschaffung von Schulmaterialien wie Hefte und Stifte für das neue Schuljahr. Zu Beginn des zweiten Halbjahres, im Februar, folgt eine zweite Zahlung über 51,50 Euro. Empfänger von Wohngeld oder einem Kinderzuschlag müssen diese Leistung unter Vorlage einer Schulbescheinigung erst beantragen, und zwar beim Team Bildung und Teilhabe im Kundenbüro an der Horster Straße 6 oder an der Kurt-Schumacher-Straße 4 in Gelsenkirchen.

Hier könne auch andere Leistungen wie das Geld für Schul- oder Kitaausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung oder Vereinsbeiträge beantragt werden. 15 Euro stehen Familien im Monat für Aktivitäten im Sportverein oder in der Musikschule zur Verfügung und können direkt in Form von Teilhabegutscheinen ausgehändigt werden. Lernförderung können Kinder über das Bildungspaket jetzt auch bekommen, wenn bei ihnen keine Versetzungsgefahr besteht. Diese Regel ist neu und soll helfen, Versäumnisse aus dem Corona-Lockdown aufzuholen. Allerdings muss dabei die Schule mit im Boot sein.

Informationen im Internet, im Kundenbüro und telefonisch

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.gelsenkirchen.de/bildungspaket, wo auch alle Antragsformulare online abrufbar sind. Unterlagen können in den Kundenbüros abgegeben werden oder eingescannt/ fotografiert und an bildungspaket@gelsenkirchen.de gemailt werden. Weitere Informationen zum Bildungspaket gibt es unter 0209/169-3700.

