Gelsenkirchen: Polizisten stellen Mann mit gestohlenem Auto

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein 27-jähriger Autofahrer am Samstag, 11. Dezember, einen Unfall in Gelsenkirchen verursacht. Heraus kam: Das Auto war gestohlen.

Flüchtiger kracht mit Mercedes an Gelsenkirchener Kreuzung auf ein anderes Auto

Als die Beamten am Samstag gegen 23 Uhr einen schwarzen Mercedes in Bulmke anhalten und kontrollieren wollten, versuchte der Fahrer zu flüchten. An der Kreuzung Auf dem Graskamp/Wanner Straße missachtete er die Vorfahrt und krachte mit dem Auto eines 35 Jahre alten Esseners zusammen. Der Mann wurde durch den Aufprall leicht verletzt, lehnte einen Transport ins Krankenhaus nach ambulanter Behandlung vor Ort aber ab. Drei weitere Begleiter in diesem Auto blieben unverletzt.

Zwei Insassen flüchten in Richtung Straße Im Mühlfeld in Gelsenkirchen

Unmittelbar nach der Kollision flüchteten zwei Männer aus dem Mercedes in Richtung der Straße Im Mühlenfeld. Einen von ihnen, einen 27 Jahre alten Mann, stellten die Beamten nach kurzer Verfolgung. Er hatte sich unter einem geparkten Pkw versteckt. Da der Mann kein Deutsch sprach, sich nicht ausweisen konnte und der Mercedes in Frankreich als gestohlen gemeldet war, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Die zweite Person ist weiterhin flüchtig.

Zum Unfallzeitpunkt waren an dem Mercedes französische Kennzeichen montiert, die aber nicht zum Auto gehören. Durch den Zusammenstoß wurden zudem zwei weitere, am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der zweiten Person machen können, die in dem Auto gesessen hat: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

