Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer haben zwei Männer in einem Auto offenbar Drogen konsumiert. Die Polizei fand bei einem von ihnen verbotenen Substanzen.

Gelsenkirchen: Polizisten stellen Betäubungsmittel sicher

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, 28. Januar, haben Polizeibeamte um 17.40 Uhr nach eigenen Angaben zwei Personen auf einem Parkplatz an der Hugostraße in Buer überprüft, die dort in einem Auto saßen.

Da die Beamten den Verdacht hatten, dass die beiden Betäubungsmittel konsumierten, durchsuchten sie die beiden Gelsenkirchener. Bei dem 21 Jahre alten Beifahrer fanden sie schließlich eine geringe Menge verbotener Substanzen. Diese stellten die Beamten sicher und fertigten eine Strafanzeige.