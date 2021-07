In Gelsenkirchen endete eine Verkehrskontrolle mit einer Festnahme (Symbolbild). Ein Düsseldorfer (35) sitzt nun hinter Gittern.

Kontrolle & Haftbefehl Gelsenkirchen: Polizisten fassen per Haftbefehl Gesuchten

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen endete eine Verkehrskontrolle mit einer Festnahme. Ein Düsseldorfer sitzt nun hinter Gittern.

Im Polizeigewahrsam endete am Montag, 19. Juli, eine allgemeine Verkehrskontrolle für einen 35-jährigen Düsseldorfer.

Geldstrafen nicht bezahlt - Gelsenkirchener Polizisten bringen Gesuchten hinter Gitter

Der Düsseldorfer konnte sich am Montag um 16.30 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nicht ausweisen, so dass ihn die kontrollierenden Beamten mit zur Wache nahmen, um dort seine Personalien festzustellen. In der Dienststelle stellte sich heraus, dass der Düsseldorfer mit zwei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Polizeibeamten nahmen ihn fest und brachten ihn umgehend ins Gewahrsam.

Der Mann aus Düsseldorf wurde mit sogenannten Ersatzhaftbefehlen gesucht, weil er zuvor gegen ihn verhängte Geldstrafen nicht gezahlt hatte und daher die vom Gericht festgelegten Tagessätze nun absitzen muss.

