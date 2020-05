Gelsenkirchen: Polizisten entdecken Feuer an Schalker Meile

Feuer an der Schalker Meile in Gelsenkirchen: An der Kurt-Schumacher-Straße brannte es in einer Küche.

Gelsenkirchen. Vorbeifahrende Polizisten haben in Gelsenkirchen durch Zufall einen Brand entdeckt. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr.

Im Vorbeifahren ist einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstagabend ein Feuer an der „Schalker Meile“ in Gelsenkirchen aufgefallen. Im ersten Stock eine Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Straße sahen die Beamten Feuer durchs Fenster. Sie waren gerade auf dem Rückweg zur Wache.

Als gegen 21.20 Uhr die Feuerwehr am Brandort eintraf, fanden die Retter in der Wohnung einen brennenden Elektroherd in der Küche. Der Brand war schnell gelöscht. Zudem brachten sie den Bewohner einer Nachbarwohnung in Sicherheit. Die Bewohner der Brandwohnung waren nicht zuhause.