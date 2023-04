Gelsenkirchen: Polizist im Frei verhindert Jugendraubzug

Gelsenkirchen-Buer. Teenager-Räuber haben in Gelsenkirchen zugeschlagen. Ihr Raubzug flog auf, weil ein Polizist im Frei sofort eingeschritten ist.

Einen Raub unter Jugendlichen hat ein Polizist in Gelsenkirchen verhindert. Die beiden mutmaßlichen Täter sind gerade einmal 13 und 14 Jahre alt.

Teenager-Räuber drängen Zwölfjährigen in Häuserecke – Polizist im Frei greift ein

Die beiden Teenager-Räuber hatten es laut Polizeibericht am Montag, 4. April, auf einen Zwölfjährigen abgesehen, der um 17 Uhr an der Vinckestraße in Buer auf die Straßenbahn wartete. Das Duo drängte den Jungen in eine Häuserecke und drohte ihm Schläge an. Als sie gerade seine Taschen nach Wertgegenständen durchstöbern wollten, wurden sie durch einen Zeugen daran gehindert.

Raubzüge von Teenagern beschäftigen die Polizei schon seit Monaten. Seit Herbst vergangenen Jahres haben sind 149 Fälle aktenkundig, 94 von ihnen sind nach Angaben der Polizei bereits aufgeklärt. Zuletzt ist es den Einsatzkräften gelungen, gleich neun Tatverdächtige zu stellen.

Ein Gelsenkirchener Polizeibeamter im Frei hatte das Geschehen beobachtet und stellte die jugendlichen Täter zur Rede. Dadurch konnte der 53-Jähriger den Raub verhindern. Die Minderjährigen wurden nach einer Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei an ihre Eltern übergeben.

