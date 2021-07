Gelsenkirchen: Polizeitipps gegen Diebstahl und Einbruch

Das noch angekettete Vorderrad von einem gestohlenen Fahrrad steht an einem Fahrradständer.

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei berät Bürger mit einem mobilen Stand zu den Themen Einbruch und Diebstahl. Wo die Experten zu treffen sind.

Dieben und Einbrechern keine Chance geben - das ist das Ziel der mobilen Beratung der Gelsenkirchener Polizei. Am Donnerstag, 29. Juli, geben Beamte der Behörde in Buer wertvolle Tipps zum Schutz des Eigentums.

Beratung am Stand der Polizei am Springemarkt in Gelsenkirchen-Buer

„Wir zeigen Bürgern, wie sie ihr Fahrrad richtig sichern. Und wir erklären, wie wirklich guter Einbruchschutz aussieht“, kündigt die Polizeibehörde umfassende Beratung an. Die Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz tauschen sich gerne persönlich am Präventionsstand mit den Bürgern aus.

Der Polizeistand steht am Donnerstag, 29. Juli, an der Nienhofstraße am Springemarkt von etwa 9 bis 13 Uhr.

