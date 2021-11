Gelsenkirchen: Polizeikontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Ein 36-Jähriger Gelsenkirchener ist in Scholven vor einer Polizeikontrolle geflüchtet – wie sich später herausstellte gleich aus mehreren Gründen.

Gelsenkirchen-Scholven. Ein 36-Jähriger Rollerfahrer flüchtet vor einer Kontrolle der Gelsenkirchener Polizei. Wie sich später herausstellt, aus gleich mehreren Gründen.

Eigentlich war es nur ein defekter Scheinwerfer, der die Gelsenkirchener Polizei auf den Plan rief – doch dann hatte eine allgemeine Verkehrskontrolle am frühen Dienstagmorgen, 16. November, in Scholven für einen Gelsenkirchener doch erhebliche Konsequenzen. Der Rollerfahrer war einer Streifenwagenbesatzung an der Kreuzung Feldhauser Straße/Emmericher Straße aufgefallen.

Gelsenkirchen: Polizeikontrolle endet für 36-Jährigen mit mehreren Anzeigen

Als die Beamten den 36-Jährigen kontrollieren wollten, flüchtete er zunächst. Auf der Feldhauser Straße griffen die Polizisten ihn aber wieder auf. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass dieses nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Als die Polizeibeamten den Mann auf Alkohol und Drogen testen wollten, versuchte er erneut zu flüchten – dieses Mal zu Fuß. Eine mittlerweile zusätzlich eingetroffene Streifenwagenbesatzung holte ihn wieder ein. Während seiner Flucht habe der Gelsenkirchener das Stahltor eines Hinterhofs beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der Mann leistete bei seiner Fixierung erheblichen Widerstand, so die Polizei weiter. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel sowie einen Schlagstock und einen Elektroschocker. Der Gelsenkirchener wurde zur Wache mitgenommen, wo ein durchgeführter Drogenvortest positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe.

Der Mann müsse sich nun wegen Diebstahls, Widerstands, Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen Sachbeschädigung verantworten, so die Gelsenkirchener Polizei. Außerdem besaß der 36-Jährige keinen Führerschein mehr, weshalb gegen ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Ebenso wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da das angebrachte Kennzeichen nicht auf den Roller zugelassen war. Der Roller wurde abgeschleppt und sichergestellt.

