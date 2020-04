Gelsenkirchen: Polizeihund Duke beißt Schläger ins Bein

Vier Männer haben sich nach Angaben der Polizei an Karsamstag, 11. April 2020, in Gelsenkirchen-Ückendorf geprügelt. Auch die alarmierten Polizisten, die den Streit schlichten wollten, wurden angegriffen. Polizeihund Duke beendete die Keilerei.

Vier Männer haben sich nach Angaben der Polizei an Karsamstag, 11. April 2020, in Gelsenkirchen-Ückendorf geprügelt. Auch die alarmierten Polizisten, die den Streit schlichten wollten, wurden angegriffen. Polizeihund Duke beendete dann die Keilerei. Einen besonders aggressiven Schläger setzte er mit einem Biss ins Bein außer Gefecht.

Die alarmierten Polizisten trafen nach Angaben der Behörde am Samstagabend gegen 20.45 Uhr an dem Mehrfamilienhaus an der Ückendorfer Straße ein. Zeugen hatten gemeldet, dass sich vier Männer eine Schlägerei im Hausflur lieferten.

Ein Diensthund wie dieser (Symbolbild) hat die aggressiven Männer in Gelsenkirchen in Schach gehalten. Foto: Jens Stubbe

Die Täter – 22, 29, 48 und 51 Jahre alt – erwartet ein Strafverfahren

Als zwei Diensthundeführer schlichtend einschreiten wollten, richteten sich die Aggressionen der Männer gegen die Polizeibeamten. Die vier Männer im Alter von 22, 29, 48 und 51 Jahren versuchten laut Polizei sogar, die Beamten zu schlagen, so dass die Beamten androhten, den Diensthund einzusetzen.

Schließlich biss Diensthund „Duke“ den 22-jährigen Hauptaggressor in den Oberschenkel und verletzte ihn leicht. Die Polizeibeamten nahmen ihn in Gewahrsam, wo seine Verletzung durch einen Arzt versorgt wurde. Die Polizeibeamten blieben unverletzt, die vier Männer erwarten Strafverfahren.

Mit Diensthund Duke ist nicht zu spaßen, zuletzt hat das Kraftpaket einen Supermarkträuber gestellt. Und einen Unfallflüchtigen außer Gefecht gesetzt.

