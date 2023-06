Gelsenkirchen: Polizeihund beißt aggressiven Einbrecher

Gelsenkirchen-Schalke. Wie das Dienst-Tier der Polizei Gelsenkirchen einen Mann auf einem Firmengelände stellte und zu Fall brachte. Zwei Einbrecher wurden festgenommen

Buchstäblich auf den Fuße folgte jetzt für einen Mann die Strafe, als er am Samstag, 17. Juni, mit anderen Tätern versuchte, auf ein Firmengelände an der Haldenstraße einzubrechen: Ein Diensthund der Polizei verbiss sich so sehr in dessen Fuß, dass dieser ärztlich versorgt werden musste.

Es war gegen 22.36 Uhr, als eine Sicherheitsfirma der Polizei mehrere unberechtigte Personen meldete. Das Gelände wurde daraufhin umstellt und unter anderem mit einem Diensthund durchsucht. Hierbei konnte das Tier einen Tatverdächtigen stellen.

Einbrecher trat nach Diensthund der Gelsenkirchener Polizei – und der biss zu

Als der Mann versuchte, nach dem Hund zu treten, verbiss sich dieser daraufhin in dessen Schuh und brachte den Täter zu Boden. Bei weiteren Trittversuchen verlor der Mann einen Schuh, so dass der Hund in den nun ungeschützten Fuß biss.

Im Zuge der Maßnahmen wurde noch ein zweiter Mann auf dem Werksgelände angetroffen. Dieser und der zwischenzeitlich wegen des Bisses ärztlich versorgte Tatverdächtige wurden festgenommen.

