Gelsenkirchen: Polizeibild zeigt gesuchten Taschendieb

Gelsenkirchen-Scholven. Erneut tritt die Gelsenkirchener Polizei mit Kamerabildern an die Bevölkerung heran. Fotos zeigen diesen gesuchten Mann, mutmaßlich ein Dieb.

Per Foto fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach einem mutmaßlichen Taschendieb. Die Behörde hofft, dass sie Hinweise aus der Bürgerschaft bekommt, die den Mann letztendlich zu identifizieren helfen.

Gesuchter soll Gelsenkirchenerin die Geldbörse im Scholvener Rewe gestohlen haben

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann – wer kann ihn identifizieren? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Unbekannte steht im Verdacht, am 7. März, das war ein Dienstag, gegen 12.55 Uhr in einem Rewe-Supermarkt an der Feldhauser Straße in Scholven das Portemonnaie einer 27-jährigen Gelsenkirchenerin aus deren Handtasche gestohlen zu haben.

Nach bislang erfolglosen Ermittlungen hat das Gericht die Kamerabilder zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Hinweise an die Polizei werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Dieses Foto und weitere Bilder des Gesuchten sind zudem hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

