Gelsenkirchen-Horst. Eigentlich begann der Einsatz der Polizei Gelsenkirchen in Horst wegen Ruhestörung. Doch dann entdeckten die Beamten eine große Menge Cannabis.

Gelsenkirchen: Polizei zieht Rauschgift aus dem Verkehr

Mit einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz kann nach Angaben der Polizei ein 19-jähriger Mann aus Gelsenkirchen rechnen, nachdem er am Mittwoch, 22. Januar, an der Harthorststraße in Horst kontrolliert wurde.

Gegen 18.20 Uhr wurden Polizisten zu einer Ruhestörung in einem Hinterhof an besagter Straße gerufen. Dort trafen die Beamten den 19-Jährigen sowie einen weiteren Mann an und stellten Cannabisgeruch fest. Daraufhin überprüften die Ermittler den Verdächtigen und durchsuchten später seine Wohnung.

Neben diversen Utensilien für den Drogenhandel wurde auch eine größere Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt.