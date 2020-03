Gelsenkirchen: Polizei vollstreckt Haftbefehl

Gelsenkirchen-Erle. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Haftbefehl vollstreckt. Grund: Fahren ohne Erlaubnis. Der Gesuchte kam aber ohne Gefängnis davon.

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen Mann aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Der Gesuchte umging aber den drohenden Gang ins Gefängnis.

Den mit Haftbefehl gesuchten Mann trafen Polizeibeamte am Donnerstag, 12. März 2020, gegen 9.40 Uhr, an der Mittelstraße in Gelsenkirchen-Erle an. Sie nahmen ihn fest. Gegen den 41-Jährigen bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Arnsberg wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Einsperren hinter Gittern entging der Mann, indem er die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro entrichtete. Danach kam er wieder auf freien Fuß.