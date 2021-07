Gelsenkirchen: Polizei und Stadt kontrollieren Jugendtreffs

Gelsenkirchen-Buer/-Horst. Einsatzkräfte von Polizei und Stadt Gelsenkirchen haben bekannte Jugendtreffs im Stadtnorden überprüft. Verwarnungsgelder für Alkoholkonsum.

Die Gelsenkirchener Polizei hat gemeinsam mit der Stadt am Mittwoch, 28. Juli, Jugendschutzkontrollen im Stadtnorden durchgeführt, nachdem es an bekannten Treffpunkten Beschwerden wegen Ruhestörungen, Alkohol- und Drogenmissbrauchs respektive Sachbeschädigungen gegeben hat.

Kräfte von Polizei und Stadt kontrollieren Jugendtreffpunkte im Gelsenkirchener Norden

In Visier nahmen die Kontrolleure unter anderem die Fußgängerzone in Buer, den St. Urbanus-Kirchplatz, die Schulhöfe mehrerer öffentlicher Schulen sowie die Außengelände einiger Sportanlagen in den Ortsteilen Buer und Horst.

In einem Fall stießen die Einsatzkräfte auf dem Schulgelände eines Gymnasiums in Buer auf eine kleine Gruppe von Jugendlicher und Heranwachsenden im Alter von 16 bis 19 Jahren, die Alkohol tranken. Folge: ein Verwarnungsgeld. Darüber hinaus wurden acht Personen kontrolliert.

Für die nächsten Wochen sind weitere Präventionsaktionen geplant.

