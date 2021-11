Gelsenkirchen: Polizei überführt 26-Jährigen durch Zufall

Gelsenkirchen-Beckhausen. Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Drogeneinfluss und Drogenhandel: Die Gelsenkirchener Polizei hat durch Zufall einen 26-Jährigen überführt.

Ein 26-jähriger Gelsenkirchener bittet die Polizei zu sich in die Wohnung – und wird so per Zufall gleich mehrerer Vergehen überführt: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Beckhausen war der junge Mann von Polizeibeamten am Sonntagabend, 14. November, angehalten worden. Da der Mann keine Papiere bei sich hatte, habe er die Beamten mit in seine Wohnung gebeten, berichtet die Polizei.

Ein folgenschwerer Fehler für ihn: Denn dort gab er nicht nur zu, keine Fahrerlaubnis zu haben. Die Polizisten wunderten sich in der Wohnung auch über einen betäubungsmitteltypischen Geruch und fragten den Mann daraufhin, ob er entsprechende Mittel konsumiere. Auch das habe er unumwunden zugegeben, so die Polizei.

Bei einer anschließenden Begehung der Wohnung, mit der der Beschuldigte einverstanden gewesen sein soll, fanden die Beamten zahlreiche Gegenstände, die den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln nahelegen.

Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und fertigten Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern an.

