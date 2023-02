Gelsenkirchen: Polizei sucht vier junge Handyräuber

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zu vier jungen Handyräubern, die in Gelsenkirchen-Horst einen 21-jährigen und seine Freundin überfallen haben.

Gelsenkirchen. Leicht verletzt wurde ein Gladbecker (21), der laut Polizei am Samstagabend in Gelsenkirchen-Horst von vier jungen Tätern ausgeraubt wurde.

Handyraub mit einem Leichtverletzten in Horst: Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen eines Überfalls auf offener Straße, der sich am späten Samstagabend auf der Fischerstraße/Ecke Heinrich-Lackmann-Straße ereignet hat. Gesucht werden nun die vier bislang noch unbekannten Täter.

Einer der Täter bedrohte das Pärchen mit einem Teleskopschlagstock

Es war laut Polizei gegen 23.25 Uhr, als ein 21-jähriger Gladbecker mit seiner Freundin zu Fuß auf der Fischerstraße unterwegs war. An der Kreuzung zur Heinrich-Lackmann-Straße wurde das Pärchen von vier jungen Männern angesprochen. In Höhe eines dortigen Garagenhofes griffen diese den Gladbecker unvermittelt körperlich an und entwendeten ihm sein Handy und seine Geldbörse. Einer der Tatverdächtigen bedrohte das Pärchen mit einem Teleskopschlagstock.

Der 21-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Freundin blieb unverletzt. Nach dem Übergriff flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Eine Beschreibung der vier gesuchten Männer liegt vor

Täterbeschreibung: Alle vier Tatverdächtigen waren 20 bis 25 Jahre alt, trugen Jogginghosen und waren insgesamt dunkel gekleidet. Einer hatte ein Fahrrad mit dabei. Er hatte eine kräftige Statur. Die anderen drei Gesuchten sind schlank. Eine Person trug eine Winterjacke der Marke „Jack Wolfskin“.

Die Polizei fragt: Wer kennt die vier Täter? Wer hat Hinweise zu ihrer Identität und ihrem Aufenthaltsort? Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

