Gelsenkirchen: Polizei sucht vermisstes 13-jähriges Mädchen

Gelsenkirchen. Ein 13-jähriges Mädchen aus Gelsenkirchen-Neustadt wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe bei der Suche.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen. Gesucht wird ein 13-jähriges Mädchen aus Gelsenkirchen-Neustadt, das zuletzt am Mittwoch, 10. November, gesehen wurde.

Mit Bargeld und gepackter Tasche stieg das Mädchen gegen 14 Uhr am Heinrich-König-Platz in eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Bochum. Gegenüber einer Freundin soll sie vorher geäußert haben, dass sie in eine Großstadt fahren wolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte das Mädchen auf dem Weg nach Berlin sein.

Hier können sich Zeugen bei der Gelsenkirchener Polizei melden

Die Vermisste ist 1,70 m groß, circa 70 Kilogramm schwer und hat eine kräftige Statur. Sie hat braune, schulterlange Haare, blaue Augen und trug zuletzt eine schwarze Wolljacke, eine hellblaue Schlaghose, einen blauen Pullover und weiße Sportschuhe. Sie führt einen Rucksack oder eine Tasche mit sich.

Wer das Mädchen sieht oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Entweder unter 0209 365-8212 (Kriminalkommissariat 22), unter 0209 365-8240 (Kriminalwache) oder unter 0209 365-2160 (Leitstelle). Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

