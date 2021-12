Gelsenkirchen: Polizei sucht tätowierten Sauna-Dieb

Gelsenkirchen-Feldmark. Einem auffällig tätowierten Sauna-Dieb ist die Gelsenkirchener Polizei auf der Spur. Per Fahndungsfoto hoffen die Ermittler, den Mann zu fassen.

Einen sehr auffällig tätowierten, mutmaßlichen Sauna-Dieb sucht die Gelsenkirchener Polizei per Öffentlichkeitsfahndung. Die Tat liegt allerdings schon eine Weile zurück.

Sauna-Dieb in Gelsenkirchen: Gesuchter hat kompletten Rücken und Waden tätowiert

Am 12. September dieses Jahres, das war ein Sonntag, hielt sich ein 49-jähriger Gelsenkirchener in einer Sauna in der Feldmark auf. Dort kam ein anderer Gast zu ihm und gab dem 49-Jährigen dessen Geldbörse, die er im Umkleidebereich gefunden hatte. Beim Blick in sein Portemonnaie, das aber zuvor eigentlich im Spind verschlossen worden war, stellte der Gelsenkirchener fest, dass das Bargeld fehlte.

Wer kann helfen, diesen Mann zu identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Foto: Foto: Polizei

Zuvor wurde ein Tatverdächtiger am Spind des Opfers von einer Überwachungskamera gefilmt. Besondere Merkmale: Der komplette Rücken sowie die Waden sind tätowiert.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben und mithelfen, ihn zu identifiziere? Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Das Bild des Gesuchten ist auch auf dem Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen