Gelsenkirchen: Polizei sucht mutmaßlichen Schläger mit Foto

Gelsenkirchen. Im April kam es auf der Gelsenkirchener Bismarckstraße zu einem Streit zweier Männer. Die Polizei fahndet nun nach dem mutmaßlichen Schläger.

Mit vier Fahndungsfotos sucht die Polizei Gelsenkirchen den Tatverdächtigen einer Körperverletzung auf der Bismarckstraße. Am 25. April 2020 kam es in den Abendstunden zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der nun Gesuchte mehrfach auf sein Gegenüber ein und verschwand anschließend in unbekannte Richtung.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Foto: Polizei

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht in Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.