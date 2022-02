Gelsenkirchen: Gesuchter Dieb mit auffälligem Tattoo gefasst

Gelsenkirchen-Erle. Fahndungserfolg: Ein gesuchter mutmaßlicher Dieb mit einem auffälligen Tattoo ist gefasst. Die Polizei hatte nach ihm per Foto gefahndet.

Die Polizei hat ihre Fahndung nach einem mutmaßlichen Dieb per Bild aus einer Überwachungskamera beendet. Der Tatverdächtige wurde gefasst.

Diebstahl und Betrug in Gelsenkirchen: Tätowierter wird in Schalke festgenommen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der gesuchte 22-Jährige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland am vergangenen Freitag, 25. Februar, festgenommen worden. Und zwar auf frischer Tat. Bei einem Ladendiebstahl in Schalke ist er anhand seiner auffälligen Tätowierung wiedererkannt und vorläufig festgenommen worden.

Der Mann war gesucht worden, nachdem er am 17. November des vergangenen Jahres, einem Mittwoch, einem 84-Jährigen die Geldbörse mitsamt EC-Karte gestohlen hatte. Der Senior war morgens zunächst auf dem Wochenmarkt in Erle einkaufen gegangen, anschließend fiel ihm bei einem Discounter auf der Emil-Zimmermann-Allee auf, dass das Portemonnaie offensichtlich gestohlen worden war.

Mit der gestohlenen Bankkarte wurde anschließend illegal Bargeld an einem Bankautomaten abgehoben. Der Tatverdächtige wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt.

