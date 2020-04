Gelsenkirchen: Polizei sucht mit Foto nach Tankbetrüger

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei sucht mit einem Foto nach einem Tankbetrüger. Die Behörde fragt: Wer kann den Ermittler Hinweise geben?

Mit einem Fahndungsfoto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen Tankbetrüger.

Der Unbekannte steht nach Polizeiangaben im Verdacht, am Montagmorgen, 3. Februar 2020, zwischen 8.50 und 8.55 Uhr an einer Tankstelle an der Grothusstraße Kraftstoff im Wert von mehr als 200 Euro getankt und anschließend nicht bezahlt zu haben.

Im roten Honda Civic mit gestohlenen Nummernschildern unterwegs

Am Tag der Tat ist der Betrüger laut Behörde mit einem roten Honda Civic mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs gewesen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Es wurde mit einer Überwachungskamera aufgenommen.

Wer kann helfen, diesen Mann zu identifizieren. Er wird wegen Tankbetrugs gesucht. Die Nummernschilder des Autos wurden gestohlen. Foto: Foto: Polizei

Beschreibung der Polizei zum Foto des Täters: Schlank, bekleidet mit dunklem Parka, Sportschuhen und einem Basecap.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 (Kriminalkommissariat12) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden. Das Foto und die Beschreibung des Unbekannten ist über diesen Link zu finden: https://bit.ly/2XXpwvm