Gelsenkirchen: Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Dieb

Gelsenkirchen-Schalke-Nord Nach einem mutmaßlichen Ladendieb sucht die Gelsenkirchener Polizei mit einem Kamerafoto. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Vorwurf: Mann hat Waren in einem Baumarkt gestohlen

Der bis dato noch unbekannte Mann steht laut Polizei im Verdacht, am Montag,

18. November 2019, gegen 17.50 Uhr, Waren in einem Baumarkt an der Caubstraße in

Schalke-Nord entwendet zu haben. Weil die Ermittlungen bislang ins Leere führten, hat das Amtsgericht Essen jetzt die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Es stammt aus einer Überwachungskamera.

Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der

Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat

21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

