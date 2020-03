Gelsenkirchen: Polizei sucht mit Foto nach Kartenbetrügerin

Gelsenkirchen-Buer. Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Fotos nach einer Frau, die im Krankenhaus eine Geldbörse gestohlen hat. Per EC-Karte hat sie Geld abgehoben.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einer tatverdächtigen Diebin und EC-Kartenbetrügerin. Die Unbekannte soll in der Zeit zwischen Dienstag, 13. August 2019, 9.30 Uhr, und Mittwoch, 14. August 2019, 11.30 Uhr, einer 66-Jährigen die Geldbörse in einem Krankenhaus in Buer gestohlen zu haben.

Mit der EC-Karte aus der Börse hob sie anschließend Bargeld an einem Geldautomaten ab. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach dieser Frau. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.